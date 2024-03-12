РУСАДА уверено в своей антидопинговой системе и готово к проверкам ВАДА

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) готово к проверкам со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), так как не сомневается в своей антидопинговой системе, сообщила журналистам глава РУСАДА Вероника Логинова.

"РУСАДА реализует антидопинговую программу на самом высоком уровне. На данный момент агентство не восстановлено по причине, не зависящей от РУСАДА. Но это никак не влияет на процесс допинг-контроля. Мы открыты для мониторинга со стороны ВАДА в любой момент и в любой форме, потому что уверены в целостности антидопинговой системы на территории РФ", - сказала Логинова.

Она отметила, что в 2023 году был успешно реализован план тестирования организации.

"ВАДА получало детальную информацию обо всех этапах реализации программы, и никаких замечаний получено не было. В 2024 году мы планируем увеличить количество отобранных допинг проб и реализовать план на таком же высоком уровне при полном соблюдении стандартов", - подчеркнула Логинова.

11 марта в ВАДА заявили, что РУСАДА по-прежнему не соответствует всемирному антидопинговому кодексу.

Ранее там говорили о том, что Россия "не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу из-за выявленных в сентябре 2022 года несоответствий в национальном законодательстве, которые не были устранены".

В декабре 2019 года исполком ВАДА рекомендовал лишить РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу и отстранить российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) в декабре 2020 года лишил РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Согласно решению CAS российские спортсмены до декабря 2022 года были лишены возможности выступать под флагом и гимном страны на международных соревнованиях. Также России было запрещено на протяжении двух лет претендовать на проведение у себя Олимпийских и Паралимпийских игр, а также чемпионатов мира.