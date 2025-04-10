Всемирная федерация кикбоксинга разрешила россиянам выступать под флагом РФ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Всемирная федерация кикбоксинга (WKF) допустила российских спортсменов к участию в международных соревнованиях под государственной символикой РФ. Об этом сообщает пресс-служба Федерации кикбоксинга России (ФКР).

Соответствующее решение было принято по итогам переговоров между ФКР и WKF.

В коммюнике по итогам переговоров говорится о том, что россияне будут выступать под флагом и гимном РФ на всех международных стартах, проводимых под эгидой WKF. Кроме того, планируется, в частности, проведение совместных соревнований в России и за ее пределами, участие российских судей в мероприятиях по повышению квалификации и международных соревнованиях.

"В ходе переговоров стороны обсудили необходимость развития мирового кикбоксинга, повышения его популярности и престижа, а также сверили часы в понимании того, что реализация этих целей возможна только при полноценном участии в соревнованиях России в лице спортсменов и функционеров", - говорится в сообщении.

В заявлении ФКР отмечается: глава WKF Фридрих Эксенбергер констатировал, что настоящим чемпионом мира может стать только тот, кто победил спортсмена из России.