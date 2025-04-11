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МЮ и "Лион" сыграли вничью в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Манчестер Юнайтед" и французского "Лиона" со счетом 2:2 завершили первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

Игра прошла в Лионе.

На 26-й минуте Тьяго Альмада вывел "Лион" вперед, на 45+5 Лени Йоро сравнял счет. На 88-й Джошуа Зиркзее поразил ворота "Лиона", однако на 90+5 минуте Райан Шерки увел французскую команду от поражения.

Ответная игра пройдет 17 апреля в Манчестере.

Результаты остальных матчей игрового вечера:

"Буде/Глимт" - "Лацио" - 2:0

"Рейнджерс" - "Атлетик" - 0:0

"Тоттенхэм" - "Айнтрахт" - 1:1

Результаты первых матчей 1/4 финала Лиги конференций

"Легия" - "Челси" - 0:3

"Бетис" - "Ягеллония" - 2:0

"Целе"- "Фиорентина" - 1:2

"Юргорден" - "Рапид" - 0:1

Лион МЮ Манчестер Юнайтед УЕФА
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