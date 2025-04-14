Дегтярев анонсировал проведение игр между хоккеистами РФ и США в Петербурге и Вашингтоне

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что ранее анонсированные матчи между игроками КХЛ и НХЛ вероятнее всего пройдут в Санкт‑Петербурге и Вашингтоне.

"Серия в Петербурге, скорее всего, и в Вашингтоне. Это будут не сборные КХЛ и НХЛ. Будут играть сборные России и Америки — игроки, которые играют в НХЛ и КХЛ. Остался календарь — самое сложное", — приводит слова Дегтярева "Матч ТВ".

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина о проведении на территории этих стран матчей между хоккеистами НХЛ и КХЛ.