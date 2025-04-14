Дегтярев счел, что МОК восстановит ОКР в правах в ближайшее два-три месяца

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Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев ожидает, что МОК вернет полномочия МОК в ближайшие месяцы.

По словам Дегтярева, после исключения из состава ОКР олимпийские советы новых регионов поводов для отстранения комитета из МОК больше нет.

"Поэтому мы исключили (из состава ОКР) все региональные комитеты, зарегистрировали устав, передали его сперва Томасу Баху, а потом и Кирсти Ковентри. Теперь причин для отстранения ОКР нет. По моей оценке, комитет будет признан в ближайшие два‑три месяца", - приводит слова Дегтярева "Матч ТВ".

"После восстановления ОКР, начиная с лета, начнем подавать заявки на проведение соревнований. Шансы высокие. Теоретически можем рассчитывать на 2029 год и далее", - добавил Дегтярев.

МОК 12 октября 2023 прошлого года лишил полномочий ОКР из-за принятия в его состав олимпийских советов новых субъектов РФ (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей). Там объясняли это решение тем, что олимпийские советы новых регионов находятся в введении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.