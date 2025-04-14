"Трактор" и "Ак Барс" упрочили преимущества в серии 1/4 финала Кубка Гагарина

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Челябинский "Трактор" выиграл второй матч у минского "Динамо" в серии 1/4 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Челябинцы уступали с разницей в три шайбы, но смогли отыграться и забросить победную шайбу в овертайме – 4:3 (0:2, 3:1, 0:0, 1:0).

В составе "Трактора" голами отличились Максим Шабанов (30, 39 минуты), Стивен Кэмпфер (35), Григорий Дронов (70).

Авторы голов в составе клуба из столицы Белоруссии: Николя Мелош (16), Илья Усов (18), Егор Бориков (22).

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу "Трактора". Следующие два матча – 16 и 18 апреля – пройдут в Минске.

В свою очередь, казанский "Ак Барс" в Москве одолел местное "Динамо" - 2:0 (1:0, 0:0, 0:0). Голы провели Дмитрий Кателевский (8), Альберт Яруллин (54).

Счет по победам – 2-0 в пользу "Ак Барса". Следующие два матча пройдут в Казани (16, 18 апреля).