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Рофаль счел, что осечка в бою с Рейесом в UFC сильно откинула Крылова от статуса претендента

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Член команды Александра Шлеменко Артем Рофаль считает, что россиянину Никите Крылову стоит взять паузу после поражения от американца Доминика Рейеса на турнире UFC 314.

"У Рейеса был шанс на победу только в первом раунде. Он этим шансом воспользовался. Никите необходимо сейчас взять паузу, отдохнуть и что-то, возможно, поменять в тренировочном процессе. Мне кажется, эта осечка сильно откинула Крылова от статуса претендента. Идеально, если бы им через бой удалось снова подраться с Рейесом. Уверен, результат был бы совсем другим", - сказал Рофаль "Интерфаксу".

Также бой Никиты Крылова прокомментировал и боец Hardcore MMA Юрик Смоян.

СпортРоссиянин Крылов нокаутом проиграл бой американцу Рейесу на турнире UFCЧитать подробнее

"Я понимал, что Рейес бьет тяжело. Стоит ему один раз точно попасть...Тревожный звоночек прозвучал ещё раньше - в виде джеба, после которого Крылов поплыл. Да, неприятно, но это лишь одна кочка. Думаю, пару хороших, ярких побед, и Крылов вернёт себе статус, близко к претендентскому", - сказал Смоян.

Турнир UFC 314 прошел в Майами в ночь на 13 апреля по московскому времени.

Бой представителей полутяжелого веса завершился нокаутом в первом раунде.

Ранее представлявший Украину 33-летний Крылов проиграл десятый бой в смешанных единоборствах при 30 победах. 35-летний Рейес одержал 15-ю победу при четырех поражениях.

MMA UFC Доминик Рейес Никита Крылов Артем Рофаль Александр Шлеменко Юрик Смоян
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