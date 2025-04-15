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Бронзовый призер ЧМ-2025 Молдажанова проведет бой в рамках события Ковалев - Манн

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Бронзовый призер чемпионата мира-2025, чемпионка России-2024 по боксу Альбина Молдажанова дебютирует на профессиональном ринге на турнире WINLINE IBA.PRO 2 в Челябинске в 18 апреля.

Она встретится с соотечественницей Нурият Алибековой. Поединок в весе до 66 кг рассчитан на шесть раундов.

Молдажанова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в марте в сербском Нише.

В рамках турнира в Челябинске свой прощальный поединок проведет экс-чемпион WBA, WBO, IBF в полутяжелом весе россиянин Сергей Ковалев, ему будет противостоять немец Артур Манн. На кону этого 10-раундового поединка будет стоять пояс IBA Intercontinental в первом тяжелом весе.

В со-главном событии вечера бокса россиянин Тимур Бибилов проведет 10-раундовый бой за пояс WBA Asia Centrаl в первом тяжелом весе против Джошуа Васике) из Кении.

Сергей Ковалев бокс Альбина Молдажанова Нурият Алибекова Тимур Бибилов Артур Манн
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