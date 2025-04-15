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Футбольный клуб "Химки" уволил главного тренера Артигу

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Испанец Франк Артига вместе с помощниками покинул пост главного тренера "Химок", сообщается на сайте подмосковного футбольного клуба.

"Контракты с главным тренером Франком Артигой, а также его ассистентами Александром Димидко, Джозепом Техедо, Хосе Бермудесом и Андони Сесмой расторгнуты по соглашению сторон", - говорится в сообщении, в котором клуб поблагодарил тренеров "за плодотворную работу, профессионализм и прекрасные человеческие качества".

"Эти специалисты многому нас научили и многому научились у нас", - подчеркнули в клубе, отметив при этом, что "настало время двигаться дальше".

48-летний Артига возглавил "Химки" летом 2024 года.

В чемпионате России-2024/25 "Химки" занимают 13-е место, набрав в 24 матчах 23 очка.

Химки футбол Франк Артига
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