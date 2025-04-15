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"Спартак" разгромил "Урал" в кубковом матче

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Спартака" со счетом 3:0 победили екатеринбургский "Урал" в матче первого этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

Матч прошел в Москве.

Все три гола в ворота команды Первой лиги "Спартак" провел в первом тайме. На 6-й минуте отличился Кристофер Мартинс, на 28-й – Маркиньос, на 40 – Эсекьель Барко (с пенальти).

"Спартак" вышел во второй этап полуфинала Пути регионов. Соперником станет проигравшая пара в противостоянии московских клубов ЦСКА – "Динамо" в Пути РПЛ (счет первой игры – 2:1 в пользу ЦСКА).

"Урал выбыл из Кубка России.

Спартак Урал футбол Кубок России по футболу
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