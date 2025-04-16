Минское "Динамо" со счетом 8:0 разгромило "Трактор" в матче серии КХЛ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты минского "Динамо" одержали крупную победу над челябинским "Трактором" в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина.

Встреча в Минске завершилась со счетом 8:0 (3:0, 3:0, 2:0). "Динамо" сократило отставание в серии по победам - 1-2.

Следующий матч пройдет 18 апреля в Минске.

В другом матче игрового вечера московское "Динамо" в Казани одолело местный "Ак Барс" - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1). Москвичи также сократили отставание в серии - 1-2.

Следующий матч состоится в Казани 18 апреля.