Пиастри выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1" и возглавил личный зачет

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Австралиец Оскар Пиастри из команды McLarenстал победителем Гран-при Австралии, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен (RedBull), третье – монегаск Шарль Леклер (Ferrari).

Теперь у Пиастри 99 баллов, он вышел на первое место в личном зачете, опередив своего напарника по команде британца Ландо Норриса (89). На Гран-при Саудовской Аравии Нориис финишировал четвертым.

Третье место в личном зачете занимает Ферстаппен (87).

Следующий гоночный уикенд пройдет 2-4 мая в рамках Гран-при Майами.