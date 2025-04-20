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"Динамо" вышло вперед в серии КХЛ с "Ак Барсом"

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" победили казанский "Ак Барс" в пятом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ.

Встреча в Москве завершилась со счетом 4:3 (2:1, 2:0, 0:2).

В составе "Динамо" голы провели Артем Сергеев (3-я минута), Никита Гусев (16), Артем Швец-Роговой (28), Артем Михеев (37).

Авторы голов в составе "Ак Барса": Семен Терехов (4), Дмитрий Яшкин (49), Ник Петан (60).

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу "Динамо". Следующий матч пройдет в Казани 22 апреля.

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