Россия и Турция будут совместно развивать национальные виды спорта

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В России и Турции будут проходить совместные мероприятия по популяризации национальных видов спорта, заявил "Интерфаксу" президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борис Гришин.

Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе 7-го Международного форума этноспорта, в Санкт-Петербурге. На форуме состоялась встреча руководства Всемирной конфедерации этноспорта во главе с Билалом Эрдоганом и делегации в составе председателя правления Романа Илиева и президента организации Бориса Гришина.

"Хочу отметить, что в декабре 2024 года в городе Стамбуле между нашим Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта России и Всемирной конфедерацией этноспорта был подписан рамочный меморандум о сотрудничестве и взаимодействии. И сегодня на встрече мы обсудили, что необходимо разработать и утвердить план работы, в том числе по проведению совместных спортивных мероприятий России и Турции по национальным видам спорта", - сказал Гришин.

"Впереди у нас достаточно много работы. Есть что показать и передать опыт КННВС и Всемирной конфедерации этноспорта. И, соответственно, мы ждем также обратной связи с их стороны. Поэтому еще раз подчеркну, что встреча была очень конструктивной. И мы в этом году уже на системной основе собираемся работать по продвижению и популяризации национальных видов спорта как в Российской Федерации, так и в мире", - отметил он.