Медведев опустился на 10-е место в рейтинге ATP

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев опустился на одну строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого обнародована в понедельник на сайте организации.

Теперь он занимает 10-е место.

Российского теннисиста опередил датчанин Хольгер Руне, которому удалось подняться на четыре ступени. Теперь Руне – девятая ракетка мира.

Возглавляет рейтинг по-прежнему Янник Синнер (Италия). На второе место с третьего поднялся Александр Зверев (Германия), на третье со второго опустился испанец Карлос Алькарас. Свои позиции сохранили идущие следом Тэйлор Фриц (США), Новак Джокович (Сербия), Джек Дрейпер (США), Алекс де Минор (Австралия), Андрей Рублев (Россия).