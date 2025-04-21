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Матчи чемпионата Италии по футболу перенесли из-за смерти папы римского

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Запланированные на понедельник четыре матча чемпионата Италии по футболу перенесены на новый срок. Об этом сообщается на сайте Серии А, главного дивизиона итальянского футбола.

Решение связано со смертью папы римского Франциска, о которой стало известно в этот день.

Речь идет о матчах "Торино" - "Удинезе", "Кальяри" - "Фирентина", "Дженоа" - "Лацио", "Парма" - "Ювентус".

Новые даты проведения этих встреч будет объявлена позднее.

В понедельник в Ватикане сообщили, что папа римский Франциск скончался в 07:35 утра по местному времени (08:35 мск) в резиденции в Ватикане в Доме Святой Марты.

Ватикан папа римский Франциск футбол Серия А
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