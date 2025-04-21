"Салават Юлаев" обыграл "Спартак" и сравнял счет в серии КХЛ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты уфимского "Салавата Юлаева" победили "Спартак" в шестом матче серии 1/4 финала розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

Встреча прошла в Москве и завершилась в овертайме.

Результат – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу клуба из столицы Башкортостана.

На 24-й минуте "Салават Юлаев" повел в счете благодаря голу Владислава Ефремова. На 28-й минуте Сергей Лукьянцев сравнял счет, на 75-й Алексей Василевский забросил победную для уфимцев шайбу.

Счет в серии до четырех побед, таким образом, сравнялся -3-3. Решающий, седьмой матч команды проведут в Уфе 23 апреля.