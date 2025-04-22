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Покинувшая академию Плющенко фигуристка Муравьева перешла к тренеру Мишину

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Российская фигуристка Софья Муравьева будет заниматься в группе тренера Алексея Мишина.

"Сегодня не только прекрасное солнце встретило меня в Питере, но и замечательные люди, "Юбилейный" и новая глава в моей жизни, спасибо Алексей Николаевич, надеюсь мы пройдем с вами интересный и яркий путь!" - написала Муравьева в своем телеграм-канале.

По сообщениям СМИ, ранее Муравьева была отчислена из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко за нарушения тренировочного процесса.

Муравьева – призер чемпионатов России в одиночном катании.

фигурное катание Евгений Плющенко Алексей Мишин Софья Муравьева
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