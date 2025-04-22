Московское "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Динамо" разгромили казанский "Ак Барс" в шестом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ.

Игра прошла в Казани и завершилась со счетом 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) в пользу столичной команды.

В составе "Динамо" голы провели Джордан Уил (8 минута), Максим Джиошвили (10), Макс Комтуа (31, 47, 55), Артем Ильенко (38).

В составе "Ак Барса" отличился Митчел Миллер (52).

Счет в серии до четырех побед стал 4-2 в пользу "Динамо".

"Динамо" стало вторым полуфиналистом турнира вслед за челябинским "Трактором", с которым в борьбе за путевку финал и встретится.