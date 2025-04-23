Поиск

Дубль Капризова помог "Миннесоте" победить "Вегас" в матче плей-офф НХЛ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Миннесоты" победили "Вегас" во втором матче серии стартового раунда плей-офф КХЛ.

Встреча на льду "Вегаса" завершилась со счетом 5:2 (3:0, 1:1, 1:1). Счет в серии до четырех побед стал 1-1.

В составе "Миннесоты" два гола и одну результативную передачу оформил на свой счет россиянин Кирилл Капризов.

"Флорида" в гостях победила команду "Тампа-Бэй" - 6:2 (2:1, 3:1, 1:0).

Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 22, голкипер "Тампы" Андрей Василевский – 10 из 16.

В составе "Флориды" голевой пас оформил Дмитрий Куликов, в составе "Тампы" - Никита Кучеров.

"Каролина" дома обыграла "Нью-Джерси" - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0). Счет в серии – 2-0. Хоккеист "Каролины" Дмитрий Орлов сделал результативную передачу.

"Торонто" в овертайме на своем льду взял верх над "Оттавой" - 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0). Счет в серии – 2-0 в его пользу.

НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Московское "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ

Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

Российский хоккеист Юров перейдет из "Металлурга" в "Миннесоту"

Российский хоккеист Юров перейдет из "Металлурга" в "Миннесоту"

Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу в первом матче серии плей-офф НХЛ

Российский хоккеист Бардаков перешел в клуб НХЛ "Колорадо"

Пиастри выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1" и возглавил личный зачет

"Трактор" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

"Трактор" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" выиграл у "Ахмата"

"Спартак" обыграл "Акрон" в РПЛ, уступая со счетом 0:2

Сергей Ковалев победил Артура Манна в своем прощальном поединке

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });