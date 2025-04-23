ХК "Автомобилист" продлил контракт с лучшим бомбардиром Да Костой

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - "Автомобилист заключил новое соглашение с нападающий Стефаном Да Костой, сообщает официальный сайт екатеринбургского хоккейного клуба.

"Соглашение рассчитано на два сезона – до 31 мая 2027 года", - говорится в сообщении.

35-летний француз выступал в "Автомобилисте" в 2018-2019 годы, затем вернулся в 2021 году. В сезоне-2024/25 стал лучшим бомбардиром команды, набрав 61 (15+46 по системе "гол+пас") балл в 73 матчах.

В КХЛ Да Коста играл также в ЦСКА, "Локомотиве", "Ак Барсе". В общей сложности в лиге на его счету 494 (203+291) очка в 571 матче лиги.