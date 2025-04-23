"Локомотив" вышел в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" одолели омский "Авангард" в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ.

Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу хозяев. Решающую шайбу они забросили во втором овертайме.

Авторы голов в составе "Локомотива": Александр Радулов (12-я минута), Егор Сурин (31), Байрон Фрейз (87). В составе "Авангарда" отличились Евгений Кулик (49), Константин Окулов (58).

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Локомотива". Он вышел в полуфинал, где сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Другую полуфинальную пару составили "Трактор" (Челябинск) и "Динамо" (Москва).