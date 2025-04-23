Поиск

"Локомотив" вышел в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" одолели омский "Авангард" в седьмом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина КХЛ.

Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу хозяев. Решающую шайбу они забросили во втором овертайме.

Авторы голов в составе "Локомотива": Александр Радулов (12-я минута), Егор Сурин (31), Байрон Фрейз (87). В составе "Авангарда" отличились Евгений Кулик (49), Константин Окулов (58).

Счет в серии до четырех побед стал 4-3 в пользу "Локомотива". Он вышел в полуфинал, где сыграет с уфимским "Салаватом Юлаевым".

Другую полуфинальную пару составили "Трактор" (Челябинск) и "Динамо" (Москва).

Авангард Локомотив хоккей КХЛ Салават Юлаев Динамо Кубок Гагарина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Салават Юлаев" обыграл "Спартак" и вышел в полуфинал Кубка Гагарина

Хоккеист "Автомобилиста" Голышев попался на допинге

Московское "Динамо" вышло в полуфинал Кубка Гагарина КХЛ

Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

Майкл Джордан признан самым высокооплачиваемым спортсменом в истории

Российский хоккеист Юров перейдет из "Металлурга" в "Миннесоту"

Российский хоккеист Юров перейдет из "Металлурга" в "Миннесоту"

Дубль Овечкина принес "Вашингтону" победу в первом матче серии плей-офф НХЛ

Российский хоккеист Бардаков перешел в клуб НХЛ "Колорадо"

Пиастри выиграл Гран-при Саудовской Аравии "Формулы-1" и возглавил личный зачет

"Трактор" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

"Трактор" стал первым полуфиналистом Кубка Гагарина КХЛ

Лидирующий в РПЛ "Краснодар" выиграл у "Ахмата"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });