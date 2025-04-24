Судья Левников назначен на матч "Спартак" - ЦСКА

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Кирилл Левников назначен на центральный матч 26-го тура чемпионата России по футболу между московскими "Спартаком" и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Ян Бобровский.

За работу на системе ВАР будет Артем Любимов, ассистент – Алексей Амелин.

Матч "Спартак" - ЦСКА пройдет 26 апреля и стартует в 19:30 мск.

В турнирной таблице "Спартак" занимает третье место (50 очков), ЦСКА – четвертое (46).

Во главе турнирной таблицы находится "Краснодар" (55), второе место занимает "Зенит" (53). "Краснодар" 25 апреля сыграет с махачкалинским "Динамо" в гостях (19:30), "Зенит" 26 апреля на выезде – с московским "Динамо" (16:30).