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Нападающий "Лестера" Варди покинет команду после 13 сезонов в клубе

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Лестер" объявил об уходе нападающего Джейми Варди по окончании сезона.

"Мы можем подтвердить, что легендарный нападающий Джейми Варди покинет "Лестер Сити" этим летом после 13 сезонов, в течение которых он стал нашим величайшим игроком", - говорится в сообщении на сайте "Лестера".

"Нет другого игрока, который был бы более связан с невероятными успехами, достигнутыми за это время, и с почти 500 выходами на поле и почти 200 голами за всю нашу 141-летнюю историю", - подчеркнули в клубе.

38-летний Варди перешел в "Лестер" из "Флитвуд Таун" в 2012 году. В составе "Лестера" по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, дважды становился победителем Чемпионшипа, второго по статусу дивизиона английского футбола.

футбол Лестер Сити Джейми Варди
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