Онлайн-турнир для продвижения авиамодельного спорта SKY ENERGY 2025 пройдет в России

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В России 25 апреля запускается онлайн-турнир по авиамодельному спорту SKY ENERGY 2025. Он организован Международной спортивной организацией ИНТЕР ГЛОБАЛ ГЕЙМ в партнерстве с Комитетом национальных и неолимпийских видов спорта России (КННВС) и с Международной спортивной медиаплатформой Only Sport, сообщили организаторы.

Призовой фонд составит $5 млн.

"Данный турнир будет проходить в три этапа и станет не только площадкой для соревнований, но и источником новых рабочих мест, способствуя подготовке целого поколения инженеров и пилотов, а также внедрению современных технологий в сферу спорта, в частности в авиамодельный. "Это первое масштабное мероприятие, которое через год позволит оценить механизмы взаимодействия с этой индустрией и привлечь внимание к различным аспектам этого спортивного направления", - сказал вице-президент КННВС Игорь Павлюк.

Организаторы назвали одной из ключевых особенностей турнира "нестандартный подход к рейтинговому подсчету, который увеличит количество призовых мест до 10 тысяч".

"Эти места будут разделены на группы: с 1 по 100 место, с 101 по 300 место с 301 по 10 тыс. мест. Каждому участнику будет предоставлен паспорт онлайн-спортсмена, что откроет возможности для участия в различных спортивных дисциплинах в будущем", - говорится в сообщении.

Кроме того, в планах компании — организация масштабного офлайн мероприятия SKY ENERGY, где столкнутся лучшие инженерные решения авиамодельной индустрии и производители дронов.

"Наша цель — создать платформу для обмена опытом и привлечь новое поколение энтузиастов в эту увлекательную дисциплину", — добавил Павлюк, выразив уверенность, что SKY ENERGY 2025 не только укрепит позиции авиамодельного спорта, но и станет катализатором для его дальнейшего развития.