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Рублев и Медведев вышли в третий круг Masters в Мадриде из-за неявки соперников

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев стали участниками третьего круга турнира категории Masters в Мадриде.

Оба были освобождены от матчей первого круга, а во втором их соперники отказались от игры.

Рублев (№8 в мировом рейтинге) должен был встретиться с французом Гаэлем Монфисом (42), Медведев – с сербом Ласло Дьере (71).

Соперник Рублева по третьему кругу – представитель Казахстана Андрей Бублик (75), соперник Медведева – аргентинец Хуан Мануэль Черундоло (126).

Призовой фонд турнира – более 7,8 млн евро.

Даниил Медведев Андрей Рублев теннис
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