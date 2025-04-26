Московское "Динамо" и "Зенит" сыграли вничью в РПЛ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" и петербургский "Зенит" со счетом 1:1 завершили матч 26-го тура чемпионата России по футболу.

Матч прошел в Москве.

На 18-й минуте "Зенит" повел в счете благодаря голу Педро. На 41-й Ярослав Гладышев забил ответный мяч.

Команда из Санкт-Петербурга набрала 54 очка, занимает второе место и за четыре тура до финиша отстает от лидирующего "Краснодара" на четыре балла. "Динамо" - на пятой строчке, 47 очков.