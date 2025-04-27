"Барселона" победила "Реал" и в 32-й раз выиграла Кубок Испании по футболу

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Барселоны" со счетом 3:2 обыграли "Реал" в финале Кубка Испании в Севилье.

На 28-й минуте счет стал 1:0 в пользу "Барселоны". Преимущество каталонцев в счете обеспечил точный удар Педри.

На 70-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счет, на 77-й Орьен Тчуамени вывел мадридскую команду вперед.

"Барселоне" удалось уйти от поражения благодаря голу Феррану Торресу. Победный для "Барсы" мяч в дополнительное время, на 116-й минуте забил Жюль Кунде.

На исходе дополнительного времени в составе "Реала" за неспортивное поведение были удалены Антонио Рюдигер, Лукас Васкес и Джуд Беллингем.

Теперь "Барселона" - 32-кратный обладатель Кубка Испании, по этому показателю она занимает первое место в стране. В тройке лучших также "Атлетик" (24) и "Реал" (20).