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"Ливерпуль" стал 20-кратным чемпионом Англии по футболу

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - "Ливерпуль" досрочно обеспечил себе итоговое первое место в Английской премьер-лиге сезона-2024/25.

В домашнем матче 34-го тура АПЛ футболисты "Ливерпуля" крупно победили "Тотттенхэм" - 5:1.

В активе команды 87 очков, за четыре тура до финиша отрыв от идущего вторым "Арсенала" составляет 15 баллов.

К триумфу "Ливерпуль" привел нидерландский специалист Арне Слот, который сменил ушедшего в отставку немца Юргена Клоппа по окончании предыдущего сезона.

"Ливерпуль" стал 20-кратным чемпионом Англии. В предыдущий раз команда выиграла АПЛ в сезоне-2019/20.

Ливерпуль футбол Арне Слот Англия АПЛ Юрген Клопп
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