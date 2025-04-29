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"Флорида" упрочила преимущество в серии плей-офф НХЛ с "Тампа-Бэй"

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Флориды" со счетом 4:2 обыграли соперников из "Тампа-Бэй" в четвертом матче серии стартового раунда плей-офф НХЛ.

Игра прошла на льду "Флориды".

Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 18 бросков из 20, его соотечественник голкипер "Тампы" Андрей Василевский – 19 бросков из 22.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Флориды".

В другом матче игрового дня "Даллас" со счетом 6:2 обыграл дома "Колорадо" и вышел вперед в серии – 3:2.

В составе "Далласа" голевой пас оформили на свой счет Евгений Дадонов, Илья Любушкин.

НХЛ Даллас Колорадо Флорида Тампа-Бэй хоккей
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