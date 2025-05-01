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"Барселона" и "Интер" сыграли вничью в первом матче полуфинала ЛЧ

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Испанская "Барселона" и итальянский "Интер" со счетом 3:3 завершили первый матч в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Игра прошла в Барселоне.

Уже в первом тайме соперники провели по два гола. В составе "Интера" на 1-й и 1-й минутах точные удары нанесли Маркус Тюрам и Дензел Думфрис соответственно. У "Барселоны" отличились Ламин Ямаль (24) и Ферран Торрес (38).

На 64-й минуте Думфрис вновь вывел "Интер" вперед, через минуту случился автогол вратаря итальянской команды Яна Зоммера.

Ответная игра пройдет в Милане 6 мая.

Барселона Интер футбол Лига чемпионов УЕФА
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