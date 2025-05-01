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Марцел Личка покинул пост главного тренера ФК "Динамо"

Марцел Личка покинул пост главного тренера ФК "Динамо"
Марцел Личка
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Чешский специалист Марцел Личка уходит с поста главного тренера "Динамо", который занимал с июня 2023 года, говорится в четверг сообщении футбольного клуба.

"Футбольный клуб "Динамо" благодарит Марцела за проделанную работу — под его руководством на протяжении двух лет команда демонстрировала атакующий футбол, а в сезоне-2023/24 завоевала бронзу чемпионата России, до последнего тура ведя борьбу за золото", - сообщает ФК.

С Личкой "Динамо" провело 78 матчей, в которых одержало 40 побед.

Марцел Личка Динамо футбол
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