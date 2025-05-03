"Краснодар" победил "Рубин" в 27-м туре РПЛ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - "Краснодар" одержал победу над "Рубином" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги и укрепил свое лидерство в чемпионате.

Домашний матч "Краснодара", закончился со счетом 2:1. Счет открыли хозяева поля на 5-й минуте с пенальти (отличился Эдуард Сперцян). На 40-й минуте отрыв "Краснодара" увеличил Витор Тормен. Со стороны "Рубина" год забил Илья Рожков на 83-й минуте.

"Краснодар" продолжает лидировать в турнирной таблице (61 очко). "Рубин" занимает 7-е место (31 очко).