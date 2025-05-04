"Спартак" сыграл вничью с "Факелом" в 27-м туре РПЛ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" вдесятером сыграл вничью с воронежским "Факелом" в 27-м туре Российской футбольной премьер-лиги.

Встреча в Воронеже завершилась со счетом 0:0.

Москвичи провели более половины матча в меньшинстве: на 23-й минуте был удален Руслан Литвинов.

Таким образом после 27 сыгранных матчей "Факел" идет на последнем 16-м месте в чемпионате.

"Спартак" занимает третье место (51 очко).

В следующем туре "Факел" сыграет с "Локомотивом", а "Спартак" - с московским "Динамо".