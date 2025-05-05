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"Локомотив" стал первым финалистом Кубка Гагарина КХЛ

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" завоевали путевку в финал розыгрыша Кубка Гагарина КХЛ.

В пятом матче серии 1/2 финала они обыграли уфимский "Салават Юлаев" - 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Счет в серии до четырех побед стал 4-1 в пользу "Локомотива".

Игра прошла в Ярославле. По два гола в составе ярославской команды провели Александр Радулов (7, 59, в пустые ворота, минуты) и Егор Сурин (36, 52). Авторы голов в составе уфимцев: Скотт Уилсон (23), Александр Хмелевски (48).

В финале "Локомотив" сыграет с победителем в противостоянии челябинского "Трактора" и московского "Динамо" (3-1).

Локомотив Трактор Салават Юлаев Динамо КХЛ Кубок Гагарина
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