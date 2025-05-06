Роналду-младший вызван в юношескую сборную Португалии

Криштиану Роналду-младший Фото: DPA/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Криштиану Роналду-младший впервые вызван в сборную Португалии среди игроков до 15 лет. Состав юношеской сборной страны опубликован на сайте Португальской футбольной федерации.

Команда выступит на турнире в Хорватии, где португальцы сыграют со сверстниками из Японии (13 мая), Греции (14 мая) и Португалии (16 мая).

На взрослом уровне Криштиану душ Сантуш защищает цвета академии "Аль-Наср" (Саудовская Аравия), за основную команду которого выступает его отец, пятикратный обладатель "Золотого мяча", пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы Криштиану Роналду.