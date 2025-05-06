"Шанхай Шэньхуа" Слуцкого вновь стал лидером чемпионата Китая по футболу

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Футболисты "Шанхая Шэньхуа" со счетом 3:1 победили "Мэйчжоу Хакку" в гостевом матче 11-го тура чемпионата Китая.

Благодаря этой победе, "Шанхай Шэньхуа" возглавил турнирную таблицу. В активе команды 26 очков, по дополнительным показателям она опережает имеющий аналогичное число баллов "Чэнду".

Главным тренером "Шанхая Шэньхуа" является российский специалист Леонид Слуцкий. 53-летний экс-наставник сборной России возглавил эту команду в декабре 2025 года. Под его руководством она дважды выиграла Суперкубок Китая.