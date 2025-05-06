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Российский боксер Кооль дебютирует по профессионалам на турнире IBA.PRO 6

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Двукратный чемпион России, участник чемпионата мира-2021 Евгений Кооль проведет первый поединок на профессиональном ринге 23 мая. Он выступит на турнире IBA.PRO 6 в Душанбе.

Соперником Кооля по поединку в весе до 67 кг станет Фариозбек Хакимов из Узбекистана. Бой рассчитан на шесть раундов.

Кооль становился чемпионом России в 2021 и 2024 годах, в 2022 году Кооль завоевывал серебряную медаль национального чемпионата. Также боксер в 2025 году выигрывал Кубок России.

В рамках турнира реванш в полусреднем весе проведут россиянин Максим Черничук и Майкл Кинг из Люксембурга. Эти боксеры встречались в феврале 2025 года, когда раздельным решением судей сильнее оказался Черничук. поединокбудет рассчитано на десять раундов.

Также в этот вечер шестираундовый поединок в тяжелом весе по версии IBA.PRO проведет россиянин Басир Абакаров, которому будет противостоять Халимжон Мамасолиев из Узбекистана.

Возглавит предстоящее шоу в Душанбе 10-раундовый бой между бронзовым призером чемпионата мира-2023, чемпионом Азии-2019, обладателем пояса IBA.PRO Asia Баходуром Усмоновым из Таджикистана и филиппинца Альберта Пагары, известного по бою с олимпийским чемпионом-2020 Альбертом Батыргазиевым. На кону этой встречи будет пояс WBA Gold в легком весе

Турнир "IBA.PRO 6" будет организован промоутерскими компаниями СОЮЗ и IB Challenger при поддержке Международной ассоциации бокса. В прямом эфире турниры "IBA.PRO" транслируются на телеканале "Матч ТВ".

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