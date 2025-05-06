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Российский хоккеист Грицюк подписал контракт с "Нью-Джерси"

Российский хоккеист Грицюк подписал контракт с "Нью-Джерси"
Фото: Валентина Певцова/ТАСС

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси" объявил о подписании контракта новичка с российским форвардом Арсением Грицюком.

Как сообщается на сайте клуба, соглашение с 24-летним Грицюком рассчитано на сезон-2025/26.

Последние два сезона спортсмен провел в петербургском СКА. В сезоне-2024/25 Грицюк набрал 44 (17+27 по системе "гол+пас") очка в 49 матчах регулярного чемпионата и 5 (1+4) – в плей-офф.

В составе омского "Авангарда" Грицюк стал обладателем Кубка Гагарина-2021, в составе сборной России – серебряным призером Олимпийских игр-2022.

НХЛ Нью-Джерси СКА хоккей Авангард Арсений Грицюк
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