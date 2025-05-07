"Интер" обыграл "Барселону" и вышел в финал Лиги Чемпионов

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Футболисты итальянского "Интера" со счетом 4:3 победили испанскую "Барселону" в ответной игре 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Матч прошел в Милане. По его ходу хозяева вели с разницей в два гола, но позволили сопернику ответить тремя точными ударами. Однако в компенсированное ко второму тайму время "Интер" спасся.

После второго тайма счет, таким образом, был 3:3, аналогичный исход зафиксировали и в первой игре. В дополнительное время ответного матча "Интер" смог забить победный гол.

В составе "Интера" в ответном матче голы провели Лаутаро Мартинес (21-я минута), Хакан Чанханоглу (45+1), Франческо Ачерби (90+3), Давид Фраттези (99).

Авторы голов в составе "Барселоны": Эрик Гарсия (54), Дани Ольмо (60), Рафинья (87).

В финале "Интер" сыграет с победителем пары "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Арсенал" (Англия). В первом матче этих команд победил ПСЖ (1:0).