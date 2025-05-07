Александр Харламов стал гендиректором ХК "Лада"

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Александр Харламов назначен на должность генерального директора "Лады", сообщает пресс-служба тольяттинского хоккейного клуба.

"Александр Харламов возглавил хоккейный клуб "Лада", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в среду сообщалось, что Игорь Поваров покинул пост гендиректора "Лады", который он занимал с февраля 2025 года.

Профессиональную хоккейную карьеру Харламов-младший (сын легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова) начал в 17 лет в ЦСКА под руководством Виктора Тихонова. Харламов играл за ряд отечественных топ-клубов, провел почти полторы сотни матчей в Aмериканской хоккейной лиге. После завершения игровой карьеры три года работал в структуре подмосковного "Витязя", с 2013 года - в руководстве хоккейного клуба ЦСКА, с 2019 по 2025 годы занимал должность генерального директора хоккейного клуба "Торпедо".

С 2021 года по январь 2025г гендиректором "Лады" был Александр Чеботарев.

В прошлом году Континентальная хоккейная лига (КХЛ) включила тольяттинскую "Ладу" в число участников регулярного чемпионата в сезоне 2023/2024 годов.

Ранее "Лада" выступала в КХЛ в сезонах 2008/2009 и 2009/2010 годов, а также с сезона 2014/2015 по 2017/2018. Позднее она стала играть в Высшей хоккейной лиге, которая с сезона 2022/2023 годов получила название Всероссийская хоккейная лига, сохранив ту же аббревиатуру ВХЛ.

"Лада" заняла 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 42 очка после 49 матчей.