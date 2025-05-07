Экс-вратарь сборной России Антон Шунин завершил карьеру

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Бывший вратарь московского футбольного клуба "Динамо" Антон Шунин объявил о решении завершить выступления в профессиональном спорте.

По его словам, это связано с тем, что почти за год после завершения контракта с "Динамо" ему не удалось определиться с новым клубом.

"Из вариантов, которые были, я не выбрал ни одного. В какой-то момент понял главное – у меня нет желания играть за другой клуб кроме "Динамо". Это стало самым важным в моей истории. Но я решил оттянуть момент прощания –посмотреть, что будет дальше. Хорошо мне будет или нет? Если нет, то зимой я мог бы продолжить карьеру. Но ровно через год в конце этого сезона я объявляю о ее завершении", - приводит слова Шунина "Чемпионат".

38-летний Шунин - воспитанник "Динамо", всю карьеру провел в этой команде, трижды став бронзовым призером чемпионата России.

На его счету 366 матчей за "Динамо" (180 - с капитанской повязкой), 125 матчей Шунин отыграл на ноль.