"Челси" и "Бетис" встретятся в финале Лиги конференций УЕФА

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Английский "Челси" и испанский "Бетис" завоевали путевки в финал Лиги конференций УЕФА, третьего по статусу клубного турнира в Европе.

"Челси" по сумме двух встреч полуфинала оказался сильнее шведского "Юргордена". В ответном матче в Лондоне "Челси" одолел соперника со счетом 1:0. В первом матче английская команда взяла верх со счетом 4:1.

"Бетис" встречался с итальянской "Фиорентиной". В ответной игре в Италии зафиксирована ничья - 2:2. Однако для выявления победителя потребовалось дополнительное время: по итогам основного времени счет был 2:1, с аналогичным результатом ранее "Бетис" победил в Испании.

Финал пройдет 28 мая во Вроцлаве.