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Валентина Шевченко защитила титул чемпионки UFC

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Представительница Киргизии Валентина Шевченко победила француженку Манон Фьюро на турнире UFC 315 в Монреале.

По итогам пяти раундов Шевченко признана победительницей единогласным решением судей.

Победа позволила спортсменке из Киргизии защитить титул чемпионки UFCв наилегчайшем весе.

Ранее Шевченко уже владела чемпионским поясом, завоевав его в декабре 2018 года. Тогда она победила Йоанну Енджейчик из Польши. После этого Шевченко семь раз успешно защитила титул, а в марте 2023 году уступила его мексиканке Алексе Грассо. В сентябре 2024 года она вернула пояс, победив ту же Грассо.

На счету Шевченко в смешанных единоборствах теперь 25 побед при четырех поражениях, еще один бой завершился вничью. Фьюро проиграла второй раз при 12 победах.

UFC Валентина Шевченко
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