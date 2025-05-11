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Чемпион IBA Атаев не считает приговором для Абдуллаева поражение от Муратайи

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Россиянин Заур Абдуллаев проведет работу над ошибками после поражения от американца Рэймонда Муратайи и вернется сильнее, считает чемпион мира и Европы, обладатель поясов IBA и WBA Gold в полутяжелом весе боксер RCC Boxing Promotions Шарабутдин Атаев.

"По бою Заура Абдуллаева с Рэймондом Муратайей могу сказать, что Заур немного пережидал соперника. Нужно было сразу включить натиск, который он показал в конце поединка. В целом, было видно, что с командой соперника разобрали, Абдуллаев знал, что делать и как делать. Результат мы видели, больше говорить уже лишнее", - сказал Атаев "Интерфаксу".

Я думаю, что это не конец карьеры Заура на высшем уровне. Абдуллаев не сдастся после этого поражения. Он будет идти до конца, пока не станет чемпионом мира! Сейчас они с командой сделают работу над ошибками и вернутся сильнее уже скоро", - добавил он.

На кону поединка Абдуллаева с Муратайей был титул временного чемпиона мира в легком весе по версии IBF. По итогам 12 раундов победу присудили американцу единогласным решением судей.

бокс IBA IBF Шарабутдин Атаев Заур Абдуллаев
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