"Даллас" повел в серии Кубка Стэнли с "Виннипегом"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты "Далласа" со счетом 5:2 обыграли "Виннипег" в третьем матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли НХЛ.

Игра прошла в Далласе.

В составе победителей голевую передачу оформил на свой счет россиянин Евгений Дадонов.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу "Далласа".

"Флорида" на своем льду со счетом 2:0 взяла верх над "Торонто" и сравняли счет в серии – 2-2.

Российский вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил все 23 броска.