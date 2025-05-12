Очередной турнир Ural FC пройдет 14 июня в Москве

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Очередной турнир бойцовской лиги Ural FC состоится 14 июня в московском Международном центре бокса в "Лужниках". В этот день запланированы поединки по правилам ММА.

Возглавит турнир бой между российским тяжеловесом Антоном Винниковым и иранцем Масудом Сафари.

У 31-летнего Винникова смешанных единоборствах 16 побед и пять поражений, он владеет временным поясом Open FC, а также был чемпионом сербского промоушена ARMMADA.

На счету 32-летнего Сафари шесть побед, поражение и ничья.

В со-главном событии турнира Ural FC Олег Косинов в поединке в полусреднем весе встретится с азербайджанцем Тахиром Абдулаевым.

Кроме того, белорусский легковес Илья Зеленский (выйдет в октагон против россиянина Камала Койгереева. Российскому средневесу Василию Курочкину будет противостоять соотечественник Нутсулхан Умаханов. В поединке представителей легкого веса встретятся россияне Евгений Зеленцов и Вячеслав Самсель.