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Сборная США уступила Швейцарии на чемпионате мира по хоккею

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швейцарии обыграли национальную команду США на групповом этапе чемпионата мира в Швеции и Дании.

Встреча прошла в датском Хернинге.

Швейцария набрала в трех матчах 7 очков и вышла на первое место в группе В. Команда США – на втором месте, 6 баллов.

Действующий чемпион мира – Чехии (5). В понедельник она проведет матч третьего тура с Данией (0).

Россия и Белоруссия участия в турнире не принимают из-за санкций.

США Швейцария хоккей
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