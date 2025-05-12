Сборная США уступила Швейцарии на чемпионате мира по хоккею

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швейцарии обыграли национальную команду США на групповом этапе чемпионата мира в Швеции и Дании.

Встреча прошла в датском Хернинге.

Швейцария набрала в трех матчах 7 очков и вышла на первое место в группе В. Команда США – на втором месте, 6 баллов.

Действующий чемпион мира – Чехии (5). В понедельник она проведет матч третьего тура с Данией (0).

Россия и Белоруссия участия в турнире не принимают из-за санкций.