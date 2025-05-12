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Первая ракетка России Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева победила датчанку Клару Таусон в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Риме.

Встреча завершилась со счетом 5:7, 6:3, 6:2 в пользу россиянки.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Андреева занимает седьмое место и является первой ракеткой России. Таусон – на 23-м месте мирового рейтинга.

В четвертьфинале Андреева сыграет с третьей ракеткой мира Коко Гауфф (США).

Серия турниров WTA 1000 – вторая по статусу в женском теннисе вслед за турнирами Большого шлема.

Призовой фонд турнира в Риме – свыше 6 млн евро.

теннис Мирра Андреева Клара Таусон Коко Гауфф
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