Российские фигуристы Петросян и Гуменник выступят в отборе на Олимпиаду

Пары и танцевальные дуэты к квалификации на Игры не допущены

Фигуристка Аделия Петросян Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил заявки четырех российских фигуристов на участие в олимпийском квалификационном турнире на Игры-2026.

Согласно списку, опубликованному на сайте организации, допуск в нейтральном статусе получили Аделия Петросян, Алина Горбачева, Петр Гуменник, Владислав Дикиджи. Все они выступают в одиночном катании.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что в отборе на Олимпиаду примут участие первые номера сборной страны Петросян и Гуменник.

В ФФККР посетовали на то, что допуск к квалификации на ОИ допущены только представители одиночного катания.

"ФФККР получила официальное письмо от ISU, в котором говорится, что ISU допустил к участию в отборочном турнире к Олимпийским играм 2026 года только одиночников в женском и мужском катании, парное катание и танцы до отбора не допущены. Мы долго и упорно пытались выяснить причину, но причины непонятны. И в ISU не обязаны нам это объяснять, как следует из релиза, опубликованного перед Новым годом", - говорится в сообщении на сайте федерации.

Кроме того, ISU допустила 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов.

В декабре 2024 года SU допустил до квалификационных соревнований на Олимпиаду 2026 года российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе. Они смогут выступать в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте. Также разрешено участие пар в фигурном катании и танцах на льду. К командным соревнованиям, таким как эстафеты и командные турниры по фигурному катанию, российские и белорусские спортсмены допущены не будут.

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет в Италии.